Crans-Montana - In einer Bar im Walliser Ferienort Crans-Montana, in der Silvester gefeiert wurde, ist in der Nacht auf Neujahr ein Brand ausgebrochen. Etwa 40 Menschen kamen ums Leben. 115 wurden verletzt, zahlreiche erlitten schwere Verbrennungen. Etliche der Opfer waren junge Leute, und zahlreiche dürften aus dem Ausland angereist sein, wie die Walliser Behörden im Lauf des Neujahrstages bekanntgaben. Die Umstände des Brandunglücks waren am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab