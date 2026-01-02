Mutares hatte es angekündigt. Bis Ende des Jahres gibt es noch einige potentielle Exit-Kandidaten in der Pipeline. Und für Zukäufe scheint man sowieso immer offen. Am 15.12. direkt Beides. 200 Mio Umsatz verkauft, 35 Mio Umsatz gekauft. Und dann noch weitere Terranor Aktien am 17.12. an der Börse veräussert - Terranor-Listing-Erlöse erhöht. Denn es galt ja noch Jahresziele auf der Exitseite zu erfüllen. Jahresendspurt, während andere Urlaub machen dann in München - am 29.12. Automotivezukauf in China, und krönender Jahresabschluss am 30.12.2025: Mutares setzt Schlussakkord - Exit-Serie fortgesetzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
