Die Magnificent 7 - Apple, Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, Tesla und Alphabet - haben auch das Börsenjahr 2025 wieder stark geprägt. Die Kurszuwächse hielten sich aber im vergangenen Börsenjahr eher in Grenzen. Schließlich litten alle stark unter Trumps Zoll-Schock im April. Rückblickend kamen lediglich Alphabet und Nvidia auf wirklich stattliche Kursgewinne. An der Spitze rangierte die A-Aktie von Alphabet mit einem Plus von 65,3 Prozent: Im September hatte der Börsenwert des Unternehmens erstmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär