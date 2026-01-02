Der dänische Biopharma-Riese Novo Nordisk konnte kurz vor dem Jahreswechsel noch mit positiven Neuigkeiten aufwarten. In China wurde die Patentsituation für den großen Kassenschlager Semaglutid gestärkt. Hintergrund: Der Oberste Volksgerichtshof in China hat eine positive Entscheidung bezüglich der Rechte an geistigem Eigentum im Zusammenhang mit dem Patent für den Wirkstoff getroffen. Laut einer Mitteilung von Silvester 2025 begrüße Novo Nordisk, dass das Gericht die Entscheidung des Pekinger Patentgerichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
