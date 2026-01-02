Am ersten Handelstag des neuen Kalenderjahres bahnt sich ein ruhiger, unaufgeregter Start in den Tag beim DAX an. Etwa zwei Stunden vor dem Auftakt wird der deutsche Leitindex um 0,2 Prozent höher gehandelt. Indes sind Gold und Silber nach der scharfen Gegenbewegung vor dem Jahreswechsel nach unten wieder gefragt.Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
