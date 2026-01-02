Für die Aktie von Evotec war 2025 ein verlorenes Jahr. Stand sie zum Jahresanfang bei rund 8,50 €, verlor sie im laufenden Jahr immer mehr. Die Erholungen waren nur von kurzer Dauer. Das Tief lag Mitte November bei 5,10 €; am Freitag steht sie aktuell bei rund 5,50 €. Gelingt 2026 das Comeback? Negative Grundstimmung belastete Zum Jahresbeginn bestand noch die Hoffnung, dass die Aktie sich wieder erholt; doch es kam anders. Seit dem Hoch im Februar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
