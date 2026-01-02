Crans-Montana VS - Rund 40 Tote und 115 Verletzte: Dies ist die traurige Bilanz des verheerenden Brands in einer Bar im Walliser Ski-Ort Crans-Montana in der Nacht auf Neujahr. Unter den Opfern befanden sich viele junge Menschen. Die Bar «Le Constellation» war ein bei Jugendlichen beliebter Treffpunkt. «Viele der Opfer waren jung, voller Hoffnung und Träume», sagte der wegen der Katastrophe ins Wallis gereiste Bundespräsident Guy Parmelin am Donnerstagabend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
