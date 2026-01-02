Der südkoreanische Batteriematerial-Hersteller L&F hat bekanntgegeben, dass das Volumen seines Liefervertrags für Kathodenmaterialien von Tesla "aufgrund einer Änderung der Liefermenge' von ursprünglich rund 2,9 Milliarden US-Dollar auf nur rund 7.000 US-Dollar gekürzt wurde. Mögliche Ursache: Die schwache Nachfrage nach dem Cybertruck. Insidern zufolge waren die Kathodenmaterialen mit besonders hohem Nickelgehalt von L&F für die Rundzelle 4680 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
