EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Jahresergebnis
Der Lang & Schwarz Konzern hat im vierten Quartal 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von etwa EUR 48 Mio. erzielt (viertes Quartal 2024: EUR 39 Mio.). Damit konnte für das Gesamtjahr 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von rund EUR 145 Mio. nach EUR 109 Mio. im Vorjahr erzielt werden. Damit wurde das höchste Ergebnis aus der Handelstätigkeit eines Jahres in der Geschichte von Lang & Schwarz erreicht.
Die Angaben basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen.
Ende der Insiderinformation
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
|Breite Straße 34
|40213 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|0211-13840-0
|Fax:
|0211-13840-842
|E-Mail:
|investor-relations@LS-D.de
|Internet:
|www.LS-D.de
|ISIN:
|DE000LS1LUS9
|WKN:
|LS1LUS
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2253756
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2253756 02.01.2026 CET/CEST