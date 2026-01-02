EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schaeffler präsentiert Motion Technology Portfolio für die Industrie der Zukunft



02.01.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CES 2026

Schaeffler präsentiert Motion Technology Portfolio für die Industrie der Zukunft Schaeffler zeigt innovative Lösungen für humanoide Roboter, Energieerzeugung und autonome Transportsysteme

Messehighlights: Aktoren für humanoide Roboter, leistungsstarke Lagerlösungen für die Energieerzeugung sowie autonome Materialtransportlösungen

Schaeffler beschleunigt die digitale Transformation und verbindet mechanische Präzision mit künstlicher Intelligenz Las Vegas, USA/Herzogenaurach, Deutschland | 2. Januar 2026 | Die führende Motion Technology Company Schaeffler stellt auf der Consumer Electronics Show 2026 (CES) in Las Vegas ihr umfassendes Portfolio im Bereich der Bewegungstechnologien vor. Der Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf intelligenten Komponenten und Systemen, die zentrale Herausforderungen in den Bereichen humanoide Robotik, Energieerzeugung, Industrieautomation und Fahrzeugtechnik lösen. Mit hochwertigen Daten, die für KI-Anwendungen wie vorausschauende Wartung, digitale Zwillinge und autonome Abläufe gebraucht werden, hilft Schaeffler seinen Kunden, Produktionsabläufe zu verbessern, Ausfälle zu verringern und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, sagt: "Die CES ist die führende Messe für innovative Zukunftstechnologien. Als bevorzugter Anbieter im Bereich Motion Technologies ist Schaeffler der ideale Partner, um Innovationen voranzutreiben und damit die Industrie der Zukunft zu gestalten. Auf der CES 2026 zeigen wir, wie unsere fortschrittlichen Lösungen die digitale Transformation in wichtigen Branchen beschleunigt, indem wir jahrzehntelanges Mechanik-Know-how mit digitaler Intelligenz verbinden." Innovativer Planetenradaktor für humanoide Roboter Auf der CES präsentiert Schaeffler erstmals seinen speziell für humanoide Roboter entwickelten Planetenradaktor. Der Aktor ermöglicht dank seiner innovativen Konstruktion eine einfache Rückführung (Back-Drive-Ability) und hohe Präzision, womit er den zunehmenden Einsatz humanoider Robotik in industriellen und kommerziellen Umgebungen unterstützt: Die Produktivität wird gesteigert und repetitive, anstrengende Tätigkeiten werden reduziert. Das hocheffiziente Antriebssystem, das vollständig von Schaeffler entwickelt und hergestellt wird, kombiniert ein zweistufiges Planetengetriebe, einen Elektromotor sowie Encoder und Controller in einer bauraumoptimierten Einheit. Fortschrittliche Lösungen für den globalen Energiebedarf Schaeffler zeigt leistungsstarke Lagerlösungen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit in der Energieerzeugung und in Rechenzentren steigern und damit den steigenden Anforderungen gerecht werden. Diese speziell entwickelten Komponenten tragen zur Maximierung von Betriebszeit und Leistung konventioneller und erneuerbarer Energiesysteme bei, darunter Windkraftanlagen und Solartracker, und schützen gleichzeitig kritische Einrichtungen wie HLK-Motoren in Rechenzentren vor elektrischer Erosion. Autonome Materialtransportlösungen für eine intelligentere Fertigung Schaeffler fördert mit hochpräzisen Bewegungs- und Mechatroniklösungen die intelligente industrielle Automatisierung. Das Unternehmen präsentiert autonome Materialtransportlösungen, wie einen Gabelstaplerdemonstrator, der für den Einsatz in engen Räumen entwickelt wurde, in denen herkömmliche Systeme nicht verwendet werden können. Durch den Ersatz von hydraulischen Systemen durch präzise elektromechanische Aktoren und der Integration von fortschrittlicher Lenkung, Traktion, Batteriemanagement und vorausschauender Wartung, ermöglicht Schaeffler Herstellern die Produktivität zu steigern, KI-gestützte, hocheffiziente Produktionsumgebungen zu schaffen und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Innovative Technologien für softwaredefinierte Fahrzeuge Auf der CES zeigt Schaeffler Lösungen für softwaredefinierte Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs), mit denen sich Fahrzeugarchitekturen vereinfachen lassen, Echtzeitsteuerung ermöglicht und die Abhängigkeit von seltenen Erden verringert wird. Zu den Highlights des Unternehmens gehören Master- und Zone-Controller-Architekturen, magnetfreie Sensoren und Aktoren sowie kompakte Module wie die SuperBox 4-in-1 Leistungselektroniklösung. Diese Technologien unterstützen OEMs beim Übergang zu autonomen, elektrifizierten und softwaregestützten Fahrzeugen. Erleben Sie die Zukunft der Bewegungstechnologien auf der CES 2026 Schaeffler stellt seine Innovationen im Bereich Bewegungstechnologien auf der CES 2026 vor. Besucher können vom 6. bis 9. Januar am Stand 7301 in der West Hall des Las Vegas Convention Centers Live-Demonstrationen erleben und sich mit Schaeffler-Expertinnen und -experten austauschen. Weitere Informationen über den Messeauftritt von Schaeffler auf der Consumer Electronics Show finden Sie hier: Schaeffler auf der CES 2026 | Schaeffler USA | Schaeffler Group USA Inc.



Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

Leiter Konzernkommunikation & Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 8901

axel.luedeke@schaeffler.com

Heiko Eber

Head of Investor Relations

Schaeffler AG, Herzogenaurach,

Deutschland

+49 9132 82 88125

heiko.eber@schaeffler.com

Cynthia Norris

Leiterin Kommunikation, Branding & Marketing Americas

Schaeffler Group USA Inc.

+1 803 548-8981

cynthia.norris@schaeffler.com







