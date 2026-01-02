Batteriegroßspeicher boomen - aber was steckt technisch drin? Im Gespräch mit Maximilian Münnicke, Sales Director bei Huawei, klären wir, warum Container immer mehr Kapazität haben und sprechen über Innovationen, Sicherheit und Zukunftstrends. Um die hohe Nachfrage nach Batteriespeichern in Deutschland zu decken, kommen viele große Container fix und fertig aus China. Doch so ähnlich sich die Produkte äußerlich sein mögen, im Inneren gibt es viele Unterschiede. Im Gespräch mit Maximilian Münnicke, Sales Director Germany bei der Digital Power Utility PV + BESS von Huawei, diskutieren wir im pv magazine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland