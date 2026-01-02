Zum Jahresabschluss gab Pyramid bekannt, dass das Unternehmen seine nicht-europäischen Tochtergesellschaften von faytech AG im Rahmen eines Management-Buy-outs veräußert hat, um den strategischen Fokus auf Europa und ausgewählte internationale Schlüsselkunden zu schärfen. Unserer Auffassung nach reduziert die Transaktion die strukturelle Komplexität und überträgt etwa 3,0 Mio. EUR an Verbindlichkeiten, während Pyramid die exklusiven Vertriebsrechte von faytech in Europa behält. Trotz des Carve-outs bleibt die aktualisierte Prognose für 2026-27 solide, was auf einen begrenzten Umsatzbeitrag der verkauften Einheiten und eine verbesserte Qualität der Erträge hindeutet. Obwohl die transaktionsbezogene Beziehung eine genauere Überwachung erfordert, werden Governance-Risiken durch das Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern und Treuhandanteile gemindert. Insgesamt unterstützt die Transaktion eine klarere Equity-Story und verbessert die Sichtbarkeit im mittelfristigen Zeitraum. Wir bekräftigen unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 1,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag
© 2026 mwb research