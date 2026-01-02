Starlink hat für 2026 ein größeres Projekt geplant: Das Unternehmen will die Umlaufbahn all seiner Satelliten so verändern, dass sie näher an der Erde fliegen. Was Starlink damit erreichen will. 2025 war für Starlink und SpaceX ein wichtiges Jahr. So konnten der Internetbetreiber und das Raumfahrtunternehmen im Oktober den 10.000. Satellitenstart verzeichnen. Auch für das neue Jahr haben sich die Unternehmen einiges vorgenommen. Wie Reuters berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n