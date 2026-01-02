Der stärkste Nettostromerzeuger in Deutschland war 2025 wieder die Windkraft. Auf Platz zwei folgt erstmals die Photovoltaik. Deren Produktion stieg um 21 Prozent und überholte somit die Braunkohle. Diese Analyse veröffentlichte zum Jahresbeginn das Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) auf Basis seiner Datenplattform energy-charts.info. Der Anteil der in Deutschland in das öffentliche Stromnetz eingespeisten erneuerbaren Energien an der Nettostromerzeugung - also am Strommix, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver