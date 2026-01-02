Paris / London / Zürich - Die europäischen Börsen haben am ersten Handelstag des neuen Jahres an die starke Entwicklung des Vorjahres angeknüpft. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone notierte am späten Vormittag mit 5.830,39 Punkten 0,67 Prozent höher. Zuvor hatte er mit einem Anstieg von rund einem Prozent auf 5.852 Punkte ein Rekordhoch erreicht. In den letzten Handelswochen 2025 hatte dem Index noch die Kraft gefehlt, den alten Rekord ...Den vollständigen Artikel lesen ...
