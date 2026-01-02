Anzeige
SILBER-TSUNAMI: $82/Unze - PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
02.01.2026 13:30 Uhr
Dr. Felix Schmidt (Berenberg): Volkswirtschaft Catch Up

02.01.2026

Die Rückkehr der Renditen: Fiskalische Expansion und strukturelle Inflation

Nach dem Renditeanstieg infolge des Wahlsiegs von Donald Trump Ende 2024 gaben die Renditen von US-Staatsanleihen im Jahr 2025 wieder nach. Hauptgründe hierfür waren eine Abschwächung des US-Arbeitsmarkts, sinkende Inflationserwartungen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank. In Deutschland stiegen die Renditen im Jahr 2025 vor allem aufgrund der Lockerung der Schuldenbremse, zeigten im Jahresverlauf jedoch eine hohe Volatilität. Zusätzlichen Aufwärtsdruck gab es durch politische Risiken in Frankreich sowie durch internationale Anleihemärkte. Wir erwarten für 2026 weiter steigende Renditen.

Treiber sind das wachsende Angebot an Staatsanleihen, ein strukturell höherer Inflationsdruck sowie Zentralbanken, die die Zinsen nur noch wenig oder gar nicht weiter senken werden.

Klicken Sie hier und lesen Sie den vollständigen Volkswirtschaft Catch Up.

