Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 4. Quartal 2025

02.01.2026

Das Börsenjahr 2025 endet - aufgrund des deutlich schwächeren US-Dollars - für europäische Anleger mit einem internationalen Portfolio unterdurchschnittlich. Obwohl die meisten Assetklassen nominal solide zulegen konnten, wurde ihre jeweilige Performance in Euro durch den Rückgang des US-$ vs € um rund -15% erheblich geschwächt.

Die kleinere Kurskorrektur im November des vergangenen Quartals führt - zumindest in der kurzfristigen Betrachtung - zu einer Seitwärtsbewegung im weiterhin intakten Aufwärtstrend.

Outlook Aktien

Wir erwarten - sehr klar - eine Fortführung des Aufwärtstrends in den folgenden Wochen und Monaten. Bis wann dieser Trend fortgeführt wird, gibt nach alter Börsenregel auch einen guten Ausblick über den weiteren Jahresverlauf 2026…

Wir können uns sehr gut vorstellen, daß wir bis mindestens tief in das 1Q26 zunächst steigende Kurse sehen werden, die dann aber eher von nur kleineren Korrekturen unterbrochen werden.

Wir erwarten freundliche Börsenjahre 2026 und mindestens 2027, die durch einen im späteren Verlauf wieder stärkeren US-$ auch für europäische Anleger mit einem internationalen Portfolio wieder rentierlicher sein werden.

Wir befinden uns unverändert in einer überlangen Welle 3, die im Oktober 2022 startete. In dieser Welle 3 erwarten wir nur noch kleinere Rücksetzer, die medial sehr schnell seitens der Politik wieder in Richtung steigender Kurse beeinflußt werden. Inwieweit eine Welle 4 bei diesen politischen Rahmenbedingungen überhaupt noch entstehen wird, oder am Ende es dann eine überlangen Welle 3 bis in die Jahre 2027/28 geben wird (die dann direkt in eine fünf-wellige Abwärtskorrektur führt), vermögen wir aktuell nicht zu sagen. Wir halten dies aber als Plan B für nicht unwahrscheinlich.