Anzeige
Mehr »
Freitag, 02.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SILBER-TSUNAMI: $82/Unze - PRINCE SILVER EXPANDIERT BOHRPROGRAMM NACH HISTORISCHEM PREISANSTIEG
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
02.01.2026 13:30 Uhr
240 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 4. Quartal 2025

02.01.2026

Das Börsenjahr 2025 endet - aufgrund des deutlich schwächeren US-Dollars - für europäische Anleger mit einem internationalen Portfolio unterdurchschnittlich. Obwohl die meisten Assetklassen nominal solide zulegen konnten, wurde ihre jeweilige Performance in Euro durch den Rückgang des US-$ vs € um rund -15% erheblich geschwächt.

Die kleinere Kurskorrektur im November des vergangenen Quartals führt - zumindest in der kurzfristigen Betrachtung - zu einer Seitwärtsbewegung im weiterhin intakten Aufwärtstrend.

Outlook Aktien

Wir erwarten - sehr klar - eine Fortführung des Aufwärtstrends in den folgenden Wochen und Monaten. Bis wann dieser Trend fortgeführt wird, gibt nach alter Börsenregel auch einen guten Ausblick über den weiteren Jahresverlauf 2026…

Wir können uns sehr gut vorstellen, daß wir bis mindestens tief in das 1Q26 zunächst steigende Kurse sehen werden, die dann aber eher von nur kleineren Korrekturen unterbrochen werden.

Wir erwarten freundliche Börsenjahre 2026 und mindestens 2027, die durch einen im späteren Verlauf wieder stärkeren US-$ auch für europäische Anleger mit einem internationalen Portfolio wieder rentierlicher sein werden.

Wir befinden uns unverändert in einer überlangen Welle 3, die im Oktober 2022 startete. In dieser Welle 3 erwarten wir nur noch kleinere Rücksetzer, die medial sehr schnell seitens der Politik wieder in Richtung steigender Kurse beeinflußt werden. Inwieweit eine Welle 4 bei diesen politischen Rahmenbedingungen überhaupt noch entstehen wird, oder am Ende es dann eine überlangen Welle 3 bis in die Jahre 2027/28 geben wird (die dann direkt in eine fünf-wellige Abwärtskorrektur führt), vermögen wir aktuell nicht zu sagen. Wir halten dies aber als Plan B für nicht unwahrscheinlich.

Lesen Sie mehr im kompletten Marktbericht 4. Quartal 2025 von Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust)

© 2026 Asset Standard
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.