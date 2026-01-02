Jürg Staub (Reichmuth & Co): Check-Up Januar 2026

02.01.2026 -
Zwischen KI-Boom und Schuldenfalle
Das Jahr 2025 hat die Weltwirtschaft auf eine harte Probe gestellt. Ein Jahr der Umbrüche, der geopolitischen Neuorientierungen und der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten. Alte Strukturen zerfallen und neue entstehen. Die Wirtschaft läuft nicht schlecht, doch spüren Sie es auch? Es wirkt, als liefe die Konjunktur nur auf einem Zylinder - alles scheint vom KI-Boom abzuhängen. Anleger müssen sich auf eine neue Realität einstellen, die durch künstliche Intelligenz, hohe Verschuldung und geopolitische Spannungen geprägt ist.
