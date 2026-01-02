Der Ausbau von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen schlägt sich auch in den Erzeugungsdaten nieder. Erstmal liegen beide Technologien vor der fossilen Konkurrenz - ein Trend, der nicht nur in Deutschland erkennbar ist, sondern europaweit, wie die Jahresauswertung von Energy-Charts am Fraunhofer ISE zeigt. Mit 574,75 Stunden gab es einen neuen Rekord bei den negativen Börsenstrompreisen 2025. Die Photovoltaik ist 2025 in Deutschland zur zweitgrößten Quelle bei der Nettostromerzeugung aufgestiegen. Dies zeigt die Auswertung von Energy-Charts vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
