FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Auch zum Start in das Börsenjahr 2026 setzen die großen Trends im Technologiesektor die Akzente - und bewegen die Aktienkurse. Das Dauerthema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt auf der Agenda.

Im Stoxx-600-Branchentableau war der Sektor für Technologie am frühen Nachmittag der stärkste mit einem Plus von 1,7 Prozent, womit er sich von seiner 21- und 50-Tage-Linie, die den kurz- und mittelfristigen Kurstrend beschreiben, deutlich nach oben absetzte.

Am deutschen Aktienmarkt waren Aixtron im MDax auffällig mit einem Zuwachs von fast 10 Prozent. Suss Microtec zogen im SDax um mehr als 5 Prozent an. Moderater war der Aufschlag für Infineon im Dax mit einem Plus von etwas weniger als 1 Prozent. Infineon und Suss erreichten die höchsten Kurse seit Juli, Aixtron notierten so hoch wie zuletzt im November.

Gute Vorgaben für den Technologiesektor kamen aus Asien: Dort profitierten Baidu von einem geplanten Börsengang der Halbleitersparte. Ferner feierte der Entwickler von KI-Chips Biren Technology ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung Electronics kletterten auf ein Rekordhoch.

Der starke Anstieg der Samsung-Aktien war eine Reaktion auf Aussagen des Co-Chefs Jun Young Hyun, der lobende Reaktionen der Kunden auf die Samsung-Halbleiter des HBM-4-Standards breitbandiger Speicherchips erwähnt hatte. Die in einem Neujahrsgruß an die Angestellten gefallene Anmerkung befeuerte Hoffnungen, die Südkoreaner könnten vor einer Vereinbarung über Lieferungen an Nvidia stehen./ajx/mis/men

US0567521085, DE0006231004, US67066G1040, US7960508882, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658921, KR7005930003, DE000A1K0235, DE000A0WMPJ6