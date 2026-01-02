Zu der Sorge von Photovoltaikbetreibern, dass Cyberkriminelle Solarwechselrichter als Einfallstor nutzen und so die Kontrolle über die Energiesteuerung in ihrer Immobilie übernehmen könnten, äußert sich der Kasseler Wechselrichter-Hersteller SMA in einer Pressemitteilung. SMA Solar empfiehlt Nutzern, sich durch Orientierung an einschlägigen Zertifizierungen vor Angriffen zu schützen. Moderne Energieanlagen sind heute digital miteinander vernetzt: Solaranlagen auf dem Dach, Batteriespeicher im Keller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
