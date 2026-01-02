Das neue Jahr beginnt für die BayWa-Aktie fulminant, am Freitag springt sie aktuell um +15% auf knapp 3,20 €. Hintergrund ist eine positive Unternehmensmeldung. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Kursrallye? Cefetra verkauft Nachdem der erste Verkauf der Tochter Cefetra misslungen war, kündigte das Münchener Unternehmen einen Verkauf an eine neue Investorengemeinschaft an. Die Verkaufskonditionen sollen die gleichen bleiben. Der Verkauf sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de