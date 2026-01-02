Die Photovoltaik war 2025 erstmals zweitstärkster Nettostromerzeuger in Deutschland. Ihre Produktion stieg um 21 Prozent und überholte somit die Braunkohle. Die Windkraft konnte nicht zulegen, steht aber weiterhin auf Platz 1. Diese Analyse veröffentlichte zum Jahresbeginn das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) auf Basis seiner Datenplattform energy-charts.info. Der Anteil der in Deutschland in das öffentliche Stromnetz eingespeisten erneuerbaren Energien an der Nettostromerzeugung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
