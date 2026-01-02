Tesla liefert zum Jahresende deutlich weniger Fahrzeuge aus als erwartet. Das vierte Quartal fällt schwach aus, auch das Gesamtjahr 2025 bleibt hinter dem Vorjahr zurück. Die Zahlen zeigen, warum Anleger nervöser werden und Analysten ihre Erwartungen senken.Tesla hat im vierten Quartal einen herben Rückschlag erlitten. Der US-Konzern lieferte weltweit 418.227 Fahrzeuge aus und blieb damit deutlich hinter den von Analysten durchschnittliche erwarteten 440.907 Einheiten zurück. Gegenüber dem Vorjahresquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
