Der US-Elektroautohersteller Tesla hat das zweite Jahr in Folge einen Rückgang seiner Auslieferungszahlen erlitten. Während das Minus im Jahr 2024 noch gering ausfiel, war es 2025 nun um so deutlicher: Der Wert ging um 9,1 Prozent auf 1.636.129 ausgelieferte Fahrzeuge zurück. In anderen Worten ausgedrückt: Tesla setzte 2025 mehr als 150.000 Fahrzeuge weniger ab als noch 2024, als der Wert bei 1.789.226 Einheiten lag. Und das Minus von 9,1 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
