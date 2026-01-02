TwentyFour Income Fund Limited - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 02
TWENTYFOUR INCOME FUND LIMITED
(a closed-ended investment company incorporated in Guernsey with registration number 56128 )
(LEI: 549300CCEV00IH2SU369)
Net Asset Value per Share
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
Twenty Four Income Fund Limited
111.90
GG00B90J5Z95
31 st December 2025
Twenty-four Income Fund Limited announces the following unaudited, estimated net asset value per share as at31 st December 2025
Enquiries:
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Aileen Organ +353 (0)1 542 2873
Date:January 2, 2026
© 2026 PR Newswire