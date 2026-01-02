Siemens Energy, ein globaler Energietechnologieanbieter, verzeichnete 2025 eine sehr erfolgreiche Börsenentwicklung. Die Aktie stieg im DAX um fast 140 Prozent und belegt Platz zwei. Wer vor drei Jahren investierte, sieht heute rund 600 Prozent Gewinn.Die Aktionärsstruktur zum Stichtag 31. August 2025 zeigt, dass 64 Prozent der Aktien in den Händen institutioneller Investoren liegen, während 14 Prozent von Privatanlegern gehalten werden. Die restlichen ...

