NurExone schafft Grundlage für First-in-Human-Perspektive mit ExoPTEN

Das kanadisch-israelische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic treibt die Entwicklung seines Wirkstoffkandidaten ExoPTEN weiter voran. Im Fokus steht derzeit die Herstellung klinischer Kleinchargen, die einen entscheidenden Schritt hin zur Anwendung am Menschen darstellen. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage für ein potenzielles First-in-Human-Programm. Rückenwind gibt es durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die die Leistungsfähigkeit der exosomenbasierten Plattformtechnologie von NurExone stützen.

Im Zentrum der aktuellen Aktivitäten steht die Auswahl eines geeigneten Produktionspartners in Israel, der ExoPTEN in kleinen, GMP-konformen Mengen herstellen kann. Diese Produktion dient der Vorbereitung auf regulatorische Einreichungen. ExoPTEN kombiniert hochaktive Exosomen mit gezielter siRNA und wird sowohl für akute Rückenmarks- als auch Sehnervenverletzungen entwickelt. Eine Priorisierung der Indikation ist noch offen.

Skalierbare Produktion - Fokus auf USA

Parallel zur Aufbauarbeit in Israel legt NurExone bereits das Fundament für eine Skalierung in die Vereinigten Staaten. Dafür sondiert das Unternehmen derzeit Fertigungspartner mit Erfahrung in komplexen Biologika und GMP-Strukturen. Ziel ist es, von Beginn an klinische Anforderungen in die Produktionsprozesse zu integrieren, um später einen reibungslosen Übergang in größere Märkte zu ermöglichen.

Israel spielt dabei eine Schlüsselrolle als strategischer Startpunkt für die GMP-Produktion und die Validierung der Herstellprozesse. Eine unmittelbare klinische Anwendung - etwa im Rahmen eines Compassionate-Use-Programms - ist derzeit nicht vorgesehen. Entsprechende Schritte hängen von regulatorischen Freigaben ab.

Exosomen mit außergewöhnlicher biologischer Aktivität

Neue Forschungsergebnisse stärken die wissenschaftliche Basis der Technologieplattform. So zeigen jüngste Tests, dass die von NurExone aus menschlichen Knochenmarkzellen gewonnenen Exosomen eine deutlich höhere CD73-Aktivität aufweisen als handelsübliche Produkte. CD73 ist ein wichtiger Faktor für Signalübertragung und Gewebereparatur.

Besonders relevant: Die Exosomen von NurExone wandeln AMP signifikant effizienter in Adenosin um. Dieser Prozess spielt eine zentrale Rolle bei der Zellkommunikation und der Geweberegeneration. Die Testergebnisse zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied zur Kontrollgruppe - ein klarer Hinweis auf potenziell stärkere entzündungshemmende und heilungsfördernde Effekte.

Technologischer Vorsprung durch eigene Plattform

Die Ergebnisse bestätigen zugleich die Qualität der firmeneigenen Master Cell Bank sowie der patentierten 3D-Scherkraft-Technologie, die bei der Herstellung der Exosomen zum Einsatz kommt. Die so produzierten Exosomen zeichnen sich laut Unternehmen durch eine gesteigerte biologische Potenz aus und gelten als besonders vielversprechend für therapeutische Anwendungen - allen voran im ExoPTEN-Programm.

Damit untermauert NurExone nicht nur die technologische Substanz seines Plattformansatzes, sondern auch das kommerzielle Potenzial für künftige medizinische Anwendungen.

Kommunikationsoffensive auf dem US-Markt

Begleitend zu den operativen Fortschritten hat NurExone die US-Agentur Russo Partners LLC mit einem zweimonatigen Beratungsmandat beauftragt. Ziel ist es, die Sichtbarkeit des Unternehmens durch strategische Kommunikationsmaßnahmen zu erhöhen. Das Honorar beträgt 6.600 US-Dollar. Beide Seiten haben eine 30-tägige Kündigungsfrist vereinbart.

Mit dieser gezielten Kommunikationsstrategie will NurExone seine Position im US-Markt schärfen - ein weiterer Baustein auf dem Weg zur klinischen Anwendung und langfristigen Kommerzialisierung.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



