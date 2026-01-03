ZenaTech stärkt Drohnennetz im Westen der USA - neue Impulse für Präzisionslandwirtschaft und Katastrophenschutz

Anzeige / Werbung

Mit einem weiteren strategischen Schritt treibt ZenaTech Inc. den Ausbau seines Drone-as-a-Service-Angebots (DaaS) voran. Das Unternehmen hat kürzlich ein Angebot zur Übernahme eines Vermessungsunternehmens in der Region Mountain West/Rocky Mountains der USA unterzeichnet. Das Zielunternehmen bringt nicht nur bestehende Lizenzen für mehrere Bundesstaaten mit, sondern auch wertvolle Marktkenntnis und Kundenbeziehungen in der Region. Durch diese geplante Akquisition stärkt ZenaTech seine Position in einem Schlüsselmarkt und erweitert seine Drohnendienste um Anwendungen für Präzisionslandwirtschaft, Viehzucht, Waldbrandbekämpfung und Landmanagement.

Neue Chancen in anspruchsvollem Terrain

"Die Erweiterung unseres Drone-as-a-Service-Profils in der Region Mountain West/Rocky Mountains durch diese potenzielle Übernahme wird beträchtliche Möglichkeiten schaffen, um Bauunternehmen und die gesamte Baubranche sowie Landwirte, Viehzüchter und Behörden mit modernsten, technologiebasierten Drohnenlösungen zu unterstützen", sagt Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Besonders in den zerklüfteten Landschaften des Westens ermöglichen Drohnen eine effizientere und sicherere Bewirtschaftung: Sie liefern Echtzeitdaten zur Überwachung von Weideland, identifizieren frühzeitig Waldbrandherde und unterstützen Umwelt- sowie Forstanalysen.

Regionale Expertise trifft technologische Skalierung

Das Zielunternehmen bietet eine breite Palette klassischer Vermessungsdienstleistungen an - von Grenzvermessung über topografische Aufnahmen bis hin zur Begleitung von Bauprojekten. Die bestehenden Lizenzen in mehreren Bundesstaaten sowie die regionale Expertise eröffnen ZenaTech zusätzlichen Handlungsspielraum. Diese Verbindung aus etabliertem lokalem Know-how und technologischer Innovationskraft unterstützt das Ziel, Drohnendienstleistungen flächendeckend verfügbar zu machen.

Klares Wachstumsziel: 25 DaaS-Standorte bis Mitte 2026

Bereits 14 Übernahmen von Vermessungsfirmen hat ZenaTech erfolgreich abgeschlossen. Ziel ist es, bis Ende des zweiten Quartals 2026 ein Netzwerk aus 25 DaaS-Standorten in den USA zu etablieren. Der Fokus liegt auf einem modularen Geschäftsmodell, das Unternehmens- und Regierungskunden flexible und bedarfsorientierte Drohnendienste bietet - ohne eigene Infrastruktur aufbauen zu müssen. Das Leistungsspektrum reicht dabei von Vermessung über Inspektion, Reinigung und Bestandsverwaltung bis hin zur Präzisionslandwirtschaft. Der strategische Hebel: Die Integration profitabler Dienstleistungsunternehmen, die offen für den Einsatz modernster Drohnentechnologie sind.

Technologieplattform mit globalem Anspruch

ZenaTech ist seit 2017 auf die Entwicklung von KI-basierten Drohnen und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert. Über Tochtergesellschaften wie ZenaDrone wird ein breites Anwendungsspektrum bedient: von der Landwirtschaft über Industrieinspektionen bis hin zu Verteidigungsaufgaben. Mit Standorten in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfolgt das Unternehmen eine globale Expansionsstrategie, bei der der Aufbau eines skalierbaren DaaS-Netzwerks im Zentrum steht.

ZenaDrone als technologische Speerspitze

ZenaDrone, die hundertprozentige Tochter von ZenaTech, hat sich von einem reinen Agrartechnik-Unternehmen zu einem Anbieter multifunktionaler Drohnenplattformen entwickelt. Die Flaggschiffe: die ZenaDrone 1000 für Landwirtschaft und kritische Transporte, die IQ Nano für Innenräume in Logistik und Sicherheit sowie die IQ Square für kommerzielle und militärische Außeneinsätze. Unterstützt durch KI, maschinelles Lernen und Quantencomputing sollen diese Systeme Prozesse automatisieren und Einsätze effizienter gestalten - ein zentrales Element im Lösungsportfolio von ZenaTech.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-unterzeichnet-angebot-hinsichtlich-der-uebernahme-von-vermessungsunternehmen-im-westen-der-usa-und-erweitert-somit-sein-drone-as-a-service-profil-fuer-praezisionslandwirtschaft-viehzucht-und-waldbrandbekaempfung/4980486/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://v-capital.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaTech stärkt Drohnennetz im Westen der USA - neue Impulse für Präzisionslandwirtschaft und Katastrophenschutz appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083