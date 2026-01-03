Ad-hoc: 637% Reichweiten-Beweis!: Jetzt der Schritt zur meistverkauften Elektroauto-Marke: Beginnt hier die Transformation eines Juniorwertes in den Nasdaq-Mainstream?

Anzeige / Werbung

Ein Technologie- und Rohstoffunternehmen hat nach eigenen Angaben einen außergewöhnlichen Durchbruch bei der Wiederherstellung der Reichweite von Elektrofahrzeugen erzielt.

Es legt nun erstmals offen, wie diese Technologie auf die meistverkaufte Elektrofahrzeugplattform der Vereinigten Staaten übertragen werden soll. Genau diese Kombination aus belegter Funktionalität, neu angekündigter Skalierungsstrategie und einem möglichen Nasdaq-Börsengang an der Nasdaq (weg von der kanadischen Juniorbörse) könnte das Unternehmen aktuell in den Fokus des Kapitalmarkts rücken.

Konkret geht es um eine patentanhängige Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing-Technologie, mit der sich Reichweitenverluste elektronisch korrigieren lassen, ohne die Batterie auszutauschen. In einem dokumentierten Realtest soll es gelungen sein, die nutzbare Reichweite eines stark gealterten Elektrofahrzeugs nach einer einmaligen Anwendung von rund 40 Kilometern auf etwa 295 Kilometer zu erhöhen: ein rechnerischer Zuwachs von +637%, erzielt ohne Zelltausch oder chemische Zusätze. Für den Markt war dies der erste praktisch nachvollziehbare Beleg, dass ein lange theoretisch diskutierter Ansatz unter realen Bedingungen funktionieren kann.

Breaking News am Wochenende: Der Schritt zur meistverkauften Elektroauto-Marke

In einer in der Nacht auf Samstag veröffentlichten Ad-hoc-Nachricht wurde nun bekannt gegeben, dass die Weiterentwicklung der Rebalancing-Maschine gezielt auf die künftige Kompatibilität mit der am weitesten verbreiteten Elektrofahrzeugplattform der führenden EV-Marke in den USA ausgerichtet wird. Grundlage dafür ist die erstmalige Durchführung eines hochauflösenden 3D-Scans eines entsprechenden Batteriepacks, der als technische Voraussetzung für die Entwicklung spezifischer Adapter- und Schnittstellenlösungen gilt. Dieser Schritt ist entscheidend, um eine funktionierende Technologie vom Einzelfall in Richtung Massenmarkt zu überführen.

Dass der Kapitalmarkt auf belastbare Fortschritte reagiert, zeigte sich bereits zuvor. Die Vorstellung des zweiten Rebalancing-Prototyps führte an nur einem Handelstag zu einem Kursanstieg von rund +70%. Seit Mitte Dezember ist der Aktienkurs an der kanadischen Heimatbörse zudem von etwa 2,90 CAD auf rund 4,25 CAD gestiegen, womöglich ein Hinweis darauf, dass Teile des Marktes beginnen, die technologische Entwicklung und deren Skalierungspotenzial neu einzuordnen.

Parallel dazu ist seit Dezember bekannt, dass das Unternehmen einen vertraulichen Entwurf eines Registrierungsdokuments (Form F-1) bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat, als Voraussetzung für einen möglichen Börsengang an einer nationalen US-Wertpapierbörse, wobei die Nasdaq als bevorzugte Zielplattform genannt wurde. Ein solches Filing stellt weder eine Genehmigung noch eine Garantie für ein Listing dar, definiert jedoch den strukturellen Rahmen für eine mögliche Transformation vom Juniorbörsensegment in den kapitalmarktweiten Mainstream.

Warum diese Konstellation jetzt relevant ist:

Erstmals treffen ein belegter technologischer Durchbruch, eine klar benannte neue Plattform-Kompatibilitätsstrategie und eine vorbereitete Nasdaq-Perspektive zusammen. Ob daraus eine nachhaltige Neubewertung entsteht, bleibt offen. Die aktuelle Nachrichtenlage erklärt jedoch, warum dieses Unternehmen derzeit nicht mehr nur als spekulativer Juniorwert, sondern zunehmend als Kandidat für eine strukturelle Kapitalmarkttransformation wahrgenommen werden könnte.

Die Ad-hoc vom frühen Samstagmorgen:

Battery X Metals erzielt Entwicklungsschritt bei seinem zum Patent angemeldeten Rebalancing-System für Lithium-Ionen-Akkus der nächsten Generation: Kompatibilität zielt jetzt auf meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in den Vereinigten Staaten ab

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Die Aktie:

Battery X Metals*

WKN: A41RJF

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

HIER zur vollständigen Originalmeldung.

Der technologische Ausgangspunkt: +637% Reichweitengewinn

Der Ursprung der jüngsten Entwicklung liegt in einem operativen Nachweis, der sich klar von bloßen Ankündigungen abgrenzt. Nach Unternehmensangaben konnte in einem dokumentierten Realtest die effektive Reichweite eines kommerziell genutzten Elektrofahrzeugs, dessen Batterie zuvor nur noch rund 40 Kilometer Reichweite aufwies, nach einer einmaligen elektronischen Rebalancing-Anwendung auf etwa 295 Kilometer gesteigert werden.

Dies entspricht einem rechnerischen Leistungszuwachs von +637%, erzielt ohne Zelltausch und ohne chemische Zusätze, unter definierten Einsatzbedingungen. Weitere Validierungen bestätigten laut Battery X Metals (WKN: A41RJF)* eine stabile Performance über mehrere Monate hinweg, sowie eine anhaltende Reichweitenverbesserung im realen Betrieb. Damit wurde ein Ansatz, der lange als theoretisch galt, erstmals praktisch nachvollziehbar dokumentiert.

12.12.2025: Formeller Schritt in Richtung US-Kapitalmarkt

Am 12. Dezember 2025 meldete Battery X Metals (WKN: A41RJF)* die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs eines Registrierungsdokuments (Form F-1) bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Die Einreichung erfolgte im Zusammenhang mit einem möglichen Börsengang an einer nationalen US-Wertpapierbörse, wobei die Nasdaq als bevorzugte Zielbörse genannt wurde.

Weder Umfang der Emission noch Bewertung oder Zeitpunkt wurden festgelegt. Das Unternehmen betonte ausdrücklich, dass der Prozess von der Prüfung durch die SEC sowie von den Marktbedingungen abhängt und ein US-Listing nicht garantiert ist. Gleichzeitig jedoch gilt im US-Kapitalmarkt eine klare Regel:

Ohne ein solches Filing existiert kein Börsengangsprozess. - Mit der jüngst bekannt gegebenen vertraulichen Einreichung eines Form-F-1-Registrierungsentwurfs bei der SEC ist Battery X Metals (WKN: A41RJF)* aber formell in den Prozess eines möglichen US-Börsengangs eingetreten.

Zuvor hatte das Unternehmen eine US-Investmentbank exklusiv mandatiert, um den strategischen Weg zu einem potenziellen Listing an einer nationalen US-Börse zu begleiten. Parallel dazu wurde die Kapitalstruktur durch einen bereits vollzogenen Reverse Split bereinigt, ein Schritt, der typischerweise als Voraussetzung für eine breitere Kapitalmarktfähigkeit gilt.

24.12.2025: Ein Fortune-500-Name übernimmt Advisory-Rolle

Nach Börsenschluss am 24. Dezember 2025, unmittelbar vor den Feiertagen, folgte eine weitere Mitteilung mit struktureller Signalwirkung. Battery X Metals (WKN: A41RJF)* gab die Gründung eines Advisory Boards bekannt und berief als erstes Mitglied Jeffrey Greenberg, langjährigen Director und Executive Officer von Skechers USA, Inc., einem Fortune-500-Unternehmen.

Mr. Greenberg war über zwei Jahrzehnte Mitglied des Boards von Skechers und bekleidete in der Frühphase des Unternehmens unter anderem die Funktionen des Chief Financial Officer und Chief Operating Officer. Er begleitete den Aufbau von der Gründung bis zur globalen Expansion. Skechers wurde 2025 in einer Take-Private-Transaktion mit rund US$ 9,4 Milliarden bewertet.

Bei Battery X Metals (WKN: A41RJF)* übernimmt Greenberg eine beratende Rolle. Sein Mandat umfasst unter anderem strategische Kapitalmarktpositionierung, Wachstums- und Partnerschaftsstrategien sowie Fragen der institutionellen Glaubwürdigkeit im Zuge der möglichen Skalierung der Technologieplattform.

Ein Thema mit Mainstream-Potenzial

Der Kern der jüngsten Entwicklungen ist nicht der Börsengang selbst, sondern das adressierte Problem. Mit der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen weltweit nimmt auch die Zahl der Batterien zu, deren Reichweite mit der Zeit abnimmt, häufig, obwohl die Zellen physisch noch funktionsfähig sind.

Eine Technologie, die in der Lage ist, diese Kapazität elektronisch neu auszubalancieren, berührt einen Markt mit erheblicher wirtschaftlicher und ökologischer Relevanz. Rebalancing ist kein Ersatz für neue Batterien, sondern eine potenzielle Ergänzung, die Lebensdauer verlängern, Kosten senken und Ressourcen schonen könnte.

Dass dieses Thema nun zeitgleich mit dem Eintritt in einen US-IPO-Prozess sichtbar wird, verleiht ihm erstmals kapitalmarktweite Aufmerksamkeit.

Historisch markiert die Kombination aus technologischer Validierung und kapitalmarktseitiger Institutionalisierung häufig den Beginn einer Phase erhöhter Aufmerksamkeit über Tage und Wochen hinweg, insbesondere bei risikobewussten Marktteilnehmern. Ob und in welchem Ausmaß sich dies im Aktienkurs widerspiegelt, ist offen. Die aktuelle Konstellation erklärt jedoch, warum das Unternehmen derzeit verstärkt in den Fokus rückt.

Rückblick: Bereits schon einmal Hot Stock: Jetzt noch spannendere Ausgangslage

Die Aktie von Battery X Metals (WKN: A41RJF)* rückte bereits früher stark in den Fokus. Die Vorstellung des zweiten Rebalancing-Prototyps führte zeitweise zu einem Kursanstieg von rund +70% an nur einem Handelstag. Das splitbereinigte 52-Wochen-Hoch an der Heimatbörse liegt bei 9,80 CAD. Aktuell notiert die Aktie bei etwas über 3,00 CAD.

Vergangene Kursentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie zeigen jedoch, dass der Markt bei als relevant wahrgenommenen Fortschritten bereits deutlich reagiert hat.



Fazit: Ein möglicher Übergang vom Rand in den Fokus

Battery X Metals (WKN: A41RJF)* hat nach Unternehmensangaben einen außergewöhnlichen technologischen Leistungsnachweis im Bereich Batterie-Rebalancing erbracht, formelle Schritte in Richtung eines möglichen US-Listings eingeleitet und mit der Berufung eines Fortune-500-Veteranen auf Advisory-Ebene ein weiteres Signal institutioneller Ausrichtung gesetzt.

Ein Börsengang an einer US-Börse ist weder beantragt noch genehmigt und unterliegt regulatorischen sowie marktbedingten Unsicherheiten. Gleichzeitig entsteht eine Konstellation, in der ein bislang an einer Juniorbörse gehandeltes Unternehmen womöglich den Übergang in eine breitere internationale Wahrnehmung vollzieht. Für risikobewusste Marktteilnehmer erklärt dies, warum das Unternehmen womöglich erneut verstärkt in den Fokus rückt, und warum diese Phase nicht erst im Rückblick, sondern bereits jetzt als relevant wahrgenommen werden könnte.

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A41RJF )*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Battery X Metals Inc. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und Battery X Metals Inc. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Battery X Metals Inc. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sedarplus.ca.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA07135M3021