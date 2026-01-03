Caracas/Washington - Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro und seine Frau sind festgenommen und ausser Landes gebracht worden. Das schreibt US-Präsident Donald Trump auf Truth Social. Zuvor hatten die USA Ziele in Venezuela angegriffen. Die Regierung in Caracas warf Washington vor, eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele durchzuführen. Auch die US-Medien CBS News und Fox News berichteten, die USA hätten Ziele in Venezuela ...Den vollständigen Artikel lesen ...
