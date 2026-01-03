Sion - Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana hat die Walliser Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen die Barbetreiber eröffnet. Das teilte die Kantonspolizei am Samstag mit. «Ihnen werden fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen», hiess es im Communiqué. «Es wird daran erinnert, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.» Die Strafuntersuchung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab