Washington/Caracas - Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Aussenminister Christopher Landau für seine «Verbrechen» zur Rechenschaft gezogen. «Der Tyrann ist gestürzt», schrieb Landau auf X. Maduro war in den USA schon 2020 unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. Zudem setzte die US-Regierung eine Art Kopfgeld in der Höhe von 50 Millionen Dollar auf ihn aus. Justizministerin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab