Starke Kursentwicklung der Aixtron-Aktie am Freitag, dem 02. Januar. Die Aktien des Anlagenbauers stiegen um satte 13,20 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im MDAX und TecDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 19,59 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 19,73 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine gute Entwicklung: Mit einem Plus von über ...

