Die Aktionäre von BMNR werden gebeten, die Nachricht des Vorsitzenden zu lesen und vor Ablauf der Frist am 14. Januar 2026 über die vier Vorschläge abzustimmen
Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten
Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben
LAS VEGAS, 3. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) gab heute die Veröffentlichung einer neuen Nachricht des Vorstandsvorsitzenden (Link) bekannt, in der dargelegt wird, warum die Aktionäre gebeten werden, für einen Antrag zur Erhöhung der genehmigten Aktien der Gesellschaft mit JA zu stimmen. Die Nachricht ist nun auf der Website von Bitmine verfügbar und soll vor der bevorstehenden Aktionärsabstimmung zusätzliche Informationen liefern.
Die Abstimmungsfrist endet am 14. Januar 2026 um 23:59 Uhr ET.
In dem Video erläutert der Vorsitzende Tom Lee die Gründe für den Vorschlag 2, mit dem die Zustimmung der Aktionäre zur Änderung der geänderten und neu gefassten Gründungsurkunde des Unternehmens eingeholt wird, um die genehmigten Aktien von 500 Millionen auf 50 Milliarden zu erhöhen.
Es gibt drei Gründe, warum das Unternehmen die Anzahl der genehmigten Aktien erhöhen muss:
Seit Bitmine im Juli beschlossen hat, Ethereum (ETH) zu seinem primären Treasury-Asset zu machen, hat das Unternehmen beobachtet, dass sein Aktienkurs die Entwicklungen von ETH genau verfolgt.
*Der Koeffizient (laut Bloomberg) beträgt 0,015 ETH-Preis plus Wertzuwachs von ETH/Aktie
Das Streudiagramm in der Galerie oben zeigt den klaren Zusammenhang (x-Achse ist ETH, y-Achse ist BMNR).
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Ethereum die Zukunft des Finanzwesens darstellt, einen Superzyklus, der durch die Umgestaltung der Wall Street auf der Blockchain angetrieben wird. Führende Vertreter der Branche stimmen dem zu, darunter Larry Fink, CEO von BlackRock, der sagte, dass die Tokenisierung die nächste Evolutionsstufe der globalen Märkte sei. Und der Großteil der Tokenisierung findet auf Ethereum statt.
Zuvor hatte Bitmine seine Ansicht geäußert, dass die Tokenisierung ETH/BTC zu neuen Allzeithochs (0,0873) treiben werde.
Dies impliziert zukünftige ETH-Preise von:
Diese potenziellen zukünftigen ETH-Preise können zur Berechnung der "implizierten" zukünftigen BMNR-Preise verwendet werden**
**Hierbei wird der Koeffizient 0,15* ETH plus eine angenommene Wertsteigerung von ETH/Aktie von 33 % verwendet. Diese dienen nur zur Veranschaulichung. Es handelt sich nicht um eine Prognose.
Um die Aktien für die Öffentlichkeit "zugänglich" zu halten, würde das Unternehmen eine Aktiensplittung vornehmen wollen, um den Aktienkurs wieder auf 25 $ zurückzusetzen.
Wenn BMNR-Aktien:
Diese Splits erhöhen die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien. Daher kann Bitmine in Zukunft nur dann einen Aktiensplit durchführen, wenn die Gesamtzahl der genehmigten Aktien erhöht wird.
Aktionäre werden gebeten, die Nachricht des Vorsitzenden zu lesen und vor Ablauf der Frist am 14. Januar 2026 abzustimmen. Sie sind herzlich eingeladen, an der Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas teilzunehmen.
Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Sie sich im Voraus registrieren. Weitere Informationen finden Sie hier: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026
Die Jahresversammlung wird auf dem X-Account von Bitmine per Livestream übertragen: https://x.com/bitmnr
Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://bitminetech.io/investor-relations/
Die Nachricht des Vorsitzenden ist hier zu finden:
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://bitminetech.io/contact-us/
Informationen zu Bitmine
Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:
Zukunftsgerichtete Aussagen
