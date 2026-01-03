EQS-News: BitMine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Aktionäre von BMNR werden gebeten, die Nachricht des Vorsitzenden zu lesen und vor Ablauf der Frist am 14. Januar 2026 über die vier Vorschläge abzustimmen Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben LAS VEGAS, 3. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) gab heute die Veröffentlichung einer neuen Nachricht des Vorstandsvorsitzenden ( Link ) bekannt, in der dargelegt wird, warum die Aktionäre gebeten werden, für einen Antrag zur Erhöhung der genehmigten Aktien der Gesellschaft mit JA zu stimmen. Die Nachricht ist nun auf der Website von Bitmine verfügbar und soll vor der bevorstehenden Aktionärsabstimmung zusätzliche Informationen liefern. Die Abstimmungsfrist endet am 14. Januar 2026 um 23:59 Uhr ET. In dem Video erläutert der Vorsitzende Tom Lee die Gründe für den Vorschlag 2, mit dem die Zustimmung der Aktionäre zur Änderung der geänderten und neu gefassten Gründungsurkunde des Unternehmens eingeholt wird, um die genehmigten Aktien von 500 Millionen auf 50 Milliarden zu erhöhen. Es gibt drei Gründe, warum das Unternehmen die Anzahl der genehmigten Aktien erhöhen muss: Dadurch könnte Bitmine Kapitalmarktaktivitäten durchführen, darunter Marktangebote, Wandelanleihen und Optionsscheine. Es würde Flexibilität bieten, um opportunistische Geschäfte zu verfolgen, darunter potenzielle Fusionen oder Übernahmen. Vor allem würde es dem Unternehmen ermöglichen, bei Bedarf zukünftige Aktiensplits durchzuführen. Seit Bitmine im Juli beschlossen hat, Ethereum (ETH) zu seinem primären Treasury-Asset zu machen, hat das Unternehmen beobachtet, dass sein Aktienkurs die Entwicklungen von ETH genau verfolgt. *Der Koeffizient (laut Bloomberg) beträgt 0,015 ETH-Preis plus Wertzuwachs von ETH/Aktie Das Streudiagramm in der Galerie oben zeigt den klaren Zusammenhang (x-Achse ist ETH, y-Achse ist BMNR). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Ethereum die Zukunft des Finanzwesens darstellt, einen Superzyklus, der durch die Umgestaltung der Wall Street auf der Blockchain angetrieben wird. Führende Vertreter der Branche stimmen dem zu, darunter Larry Fink, CEO von BlackRock, der sagte, dass die Tokenisierung die nächste Evolutionsstufe der globalen Märkte sei. Und der Großteil der Tokenisierung findet auf Ethereum statt. Zuvor hatte Bitmine seine Ansicht geäußert, dass die Tokenisierung ETH/BTC zu neuen Allzeithochs (0,0873) treiben werde. Zielwert 0,25, da Ethereum sich als Zukunft des Finanzwesens erweist Dies impliziert zukünftige ETH-Preise von: 12 000 USD

22 000 USD (vorheriger Höchststand)

62.000 USD (0,25, "Zahlungswege")

250 000 USD (wenn BTC 1 Million USD erreicht) Diese potenziellen zukünftigen ETH-Preise können zur Berechnung der "implizierten" zukünftigen BMNR-Preise verwendet werden** 22.000 USD ETH ? 500 USD BMNR

62.500 USD ETH ? 1.500 USD BMNR

250.000 USD ETH ? 5.000 USD BMNR **Hierbei wird der Koeffizient 0,15* ETH plus eine angenommene Wertsteigerung von ETH/Aktie von 33 % verwendet. Diese dienen nur zur Veranschaulichung. Es handelt sich nicht um eine Prognose. Um die Aktien für die Öffentlichkeit "zugänglich" zu halten, würde das Unternehmen eine Aktiensplittung vornehmen wollen, um den Aktienkurs wieder auf 25 $ zurückzusetzen. Wenn BMNR-Aktien: 500 USD wert sind, ist ein Split von 20:1 erforderlich

1.500 Dollar wert sind, ist ein Split von 60:1 erforderlich

5.000 Dollar wert sind, ist ein Split von 100:1 erforderlich Diese Splits erhöhen die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien. Daher kann Bitmine in Zukunft nur dann einen Aktiensplit durchführen, wenn die Gesamtzahl der genehmigten Aktien erhöht wird. Aktionäre werden gebeten, die Nachricht des Vorsitzenden zu lesen und vor Ablauf der Frist am 14. Januar 2026 abzustimmen. Sie sind herzlich eingeladen, an der Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas teilzunehmen. Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Sie sich im Voraus registrieren. Weitere Informationen finden Sie hier: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 Die Jahresversammlung wird auf dem X-Account von Bitmine per Livestream übertragen: https://x.com/bitmnr Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://bitminetech.io/investor-relations/ Die Nachricht des Vorsitzenden ist hier zu finden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine ist ein Bitcoin- sowie Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Krypto-Beständen als langfristige Anlage, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungstransaktionen erworben werden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Betriebe von Bitmine befinden sich in Regionen mit niedrigen Energiekosten in Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas. Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des Fortschritts und der Erreichung der Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von Bitmine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine sowie den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich der in Abschnitt "Risk Factors" des Form 10-K von Bitmine dargelegten Risiken, das am 21. November 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, sowie aller weiteren SEC-Einreichungen, jeweils in der von Zeit zu Zeit geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-veroffentlicht-neue-nachricht-des-vorsitzenden-in-der-erlautert-wird-warum-aktionare-mit-ja-stimmen-sollten-um-die-anderung-zur-erhohung-der-genehmigten-aktien-zu-genehmigen-302652062.html



