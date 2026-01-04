Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres erreichte die Aktie mit 3,255 Euro ein neues Allzeithoch und bestätigte damit das positive Momentum der letzten Monate. Diese Kursniveau konnte jedoch nicht bis zum Handelsschluss gehalten werden. Im Wochenvergleich verzeichnete Perseus Mining letztlich ein leichtes Minus von 0,8 Prozent. Für Anleger bleibt Perseus Mining weiterhin ein interessanter Wert, wobei ein genauer Blick auf die Kursbewegungen und ...

