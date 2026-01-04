Die Aktie von TeamViewer zeigte sich in der vergangenen Woche nicht gerade von ihrer besten Seite. Am Freitag wurde mit 6,17 Euro das Wochenhoch erreicht, doch bis zum Handelsschluss fiel der Kurs wieder unter die wichtige 6-Euro-Marke zurück. Diese Marke stellt aktuell einen entscheidenden Widerstand dar. Erst wenn TeamViewer diesen Bereich nachhaltig überwinden kann, eröffnet sich weiterer Spielraum für Kursanstiege bis zum avisierten RuMaS-Kursziel ...

