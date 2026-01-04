Im Wochenverlauf musste die Aktie einen leichten Verlust von rund 1 Prozent hinnehmen. Der Versuch, die wichtige Marke von 15,00 Euro nachhaltig zu überwinden, gestaltet sich schwieriger als zunächst angenommen. Nachdem am Freitag ein Zwischenhoch bei 15,20 Euro erreicht wurde, folgte ein Rücksetzer. Die aktuelle Kursentwicklung bei Schott Pharma lässt darauf schließen, dass weiterhin ein oder mehrere bedeutende Verkäufer im Markt aktiv sind. Dies ...

