Crans-Montana VS - Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana VS mit 40 Toten und 119 Verletzten soll der kommende Freitag, 9. Januar, ein nationaler Gedenktag für die Opfer der Katastrophe sein. Das gab Bundespräsident Guy Parmelin in der Presse vom Sonntag bekannt. Der Bund plane gemeinsam mit den Schweizer Kirchen für kommenden Freitag einen nationalen Trauertag, sagte der Bundespräsident in Interviews mit dem «SonntagsBlick» und der «SonntagsZeitung». ...Den vollständigen Artikel lesen ...
