Berlin - Die Lage in den Krankenhäusern im Berliner Südwesten, die von dem großen Stromausfall in der Hauptstadt betroffen waren, hat sich deutlich entspannt. Wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege mitteilte, sind das Helios-Klinikum Emil von Behring, das Evangelische Krankenhaus Hubertus, das Krankenhaus Waldfriede und das Immanuel-Kant-Krankenhaus bereits wieder an das Stromnetz angeschlossen. Der Anschluss des ebenfalls betroffenen Theodor-Wenzel-Werks stehe kurz bevor.



Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) dankte dem Netzbetreiber Stromnetz Berlin für den schnellen Einsatz. Die ersten Stunden nach dem Ausfall hätten gezeigt, dass die Krisenvorsorge funktioniere. Durch die koordinierte Arbeit des Krisenstabes und die Kommunikation mit allen Beteiligten konnten geplante Evakuierungen von Gebäuden und Verlegungen von Patienten verhindert werden. Die Charité und Vivantes hätten bei den Vorbereitungen für mögliche Verlegungen unterstützt.



Auch zahlreiche Pflegeeinrichtungen und pflegebedürftige Menschen in Privathaushalten waren von dem Stromausfall betroffen. Die Senatsverwaltung stehe im engen Austausch mit dem Einsatzstab der Berliner Feuerwehr und unterstütze die Heimaufsicht. Dies umfasse auch die Verlegung von Menschen in Pflegeeinrichtungen mit freien Kapazitäten. Die Lage werde fortlaufend neu bewertet, um bei Bedarf weitere Maßnahmen einleiten zu können.





