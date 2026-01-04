RWE-Chef Markus Krebber erwartet für 2026 sinkende Stromkosten, vor allem durch geringere Netzentgelte. Auch bei Gaspreisen sieht RWE dank wachsender LNG-Importe Entspannung. Zugleich fordert das Unternehmen politische Entscheidungen für neue Gaskraftwerke, um den Kohleausstieg bis 2030 abzusichern.Verbraucher profitieren: Stromkosten 2026 spürbar günstiger Für Stromkunden in Deutschland gibt es zum Jahresauftakt positive Signale: RWE-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
