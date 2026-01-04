Hast du heute schon in dein Depot geschaut? Und gestern auch? Wenn ja: Warum eigentlich? Einer der größten Fehler, den Privatanleger machen, ist der Glaube, dass Erfolg an der Börse mit harter Arbeit, stundenlangem Chart-Studium und hektischem Hin-und-Her-Handeln zu tun hat. Wir sind darauf konditioniert, dass wir für Erfolg "etwas tun" müssen. Wer fleißig ist, wird belohnt - so haben wir es gelernt. An der Börse ist das Gegenteil der Fall. Hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer