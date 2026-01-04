Nach einer längeren Phase der Seitwärtsbewegung konnte die Aktie am Freitag einen deutlichen Kursgewinn von 8 Prozent verzeichnen. Dieser Anstieg führte dazu, dass der Kurs exakt an die 200-Tage-Linie heranreichte - ein markanter technischer Widerstand, den die Aktie seit längerer Zeit nicht mehr überschritten hatte. Sollte es gelingen, den Handelstag mit einem Schlusskurs oberhalb dieser Linie zu beenden, könnte dies als charttechnischer Befreiungsschlag ...

