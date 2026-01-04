Die Aktie ist vielversprechend in das neue Börsenjahr gestartet. Die Entwicklung zeigt aktuell klare Anzeichen für ein mögliches Kaufsignal. Besonders relevant ist dabei ein Widerstand: Gelingt es der Aktie, diese Schwelle zu überschreiten, könnte ein weiterer Kursanstieg folgen.In diesem Fall eröffnet sich aus charttechnischer Sicht weiteres Potenzial. RuMaS-Abonnenten der Trading-Tipps könnten dann einen Aufschwung bis zum Jahreshoch 2025 erwarten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.