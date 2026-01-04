Die Aktie hat am vergangenen Freitag zwei bedeutende Kaufsignale ausgelöst. Dies geschah durch das Überschreiten sowohl der 38-Tage-Linie als auch der 100-Tage-Linie, was als positiver Impuls für die weitere Kursentwicklung gewertet werden kann.Darüber hinaus steht die Aktie vor einem weiteren wichtigen charttechnischen Meilenstein: Sollte es dem Wertpapier gelingen, den nächsten Widerstand nachhaltig zu durchbrechen, eröffnet sich aus technischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
