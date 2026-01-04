Die Aktie von Aumovio (ISIN: DE000AUM0V10) zeigt derzeit eine beeindruckende Entwicklung. Bereits am 07. Dezember wurde das RuMaS-Kursziel für das Papier von 41,60 Euro auf 45,00 Euro angehoben. Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres schloss die Aktie des Automobilzulieferers am Handelsplatz Xetra mit 44,58 Euro und lag damit nur knapp unter der aktualisierten Prognose.Angesichts des aktuellen Allzeithochs stellt sich nun die Frage, ob dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS