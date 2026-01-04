Obwohl das aktuelle Chartbild beeindruckend ist und auf den ersten Blick für einen Einstieg spricht, zählt das Unternehmen für das Jahr 2026 nicht zu den RuMaS-Favoriten auf dem deutschen Markt. Der Grund dafür liegt vor allem im Ausblick, der mich nicht vollständig überzeugt hat. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass bis zur Veröffentlichung der nächsten Geschäftszahlen Ende März noch einige Zeit vergeht und sich die Lage bis dahin noch ändern kann. ...

