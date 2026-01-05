Der deutsche Turbinenbauer Nordex kann auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2025 zurückblicken und setzt auch zum Start in das neue Kalenderjahr ein erstes Ausrufezeichen. Wie die Gesellschaft am Montagmorgen berichtet, konnte die Firma den Zuschlag bei mehreren Projekten für Turbinen in Kanada erhalten.Die beiden Order umfassen insgesamt 73 Windenergieanlagen. Erstmals sind auch N175/6.X-Anlagen Teil der jüngsten Aufträge, womit mit der Turbine der Markteintritt in Kanada geebnet wird. Nordex plant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär