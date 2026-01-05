Zürich - Der US-Dollar hat zu Beginn der ersten vollen Börsenwoche 2026 zugelegt. Das Währungspaar EUR/USD ist auf 1,1686 von 1,1720 am Freitagabend klar zurückgefallen. Und auch gegenüber dem Franken hat die US-Valuta auf 0,7941 von 0,7922 zugelegt. Der Euro hat sich auch gegenüber dem Franken auf 0,9280 im Vergleich zum Freitag etwas abgeschwächt. Vor dem Jahreswechsel kostete der Euro noch mehr als 0,93 Fr. Mit den Ereignissen in Venezuela habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab