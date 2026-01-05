Der DAX kann weiter zulegen. In der abgelaufenen Woche, die auf drei Handelstage verkürzt war, gewann das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich fast 200 Punkte hinzu und schloss +0,82% höher mit 24.539 Punkten. Bayer und RWE waren die Top-Performer, Münchener Rück der schwächste Wert im DAX. Kommt es in der neuen Woche zu einem neuen Rekordhoch? Nach dem Weihnachtskater weiter aufwärts Am Montag meldete sich der DAX leicht verkatert aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de